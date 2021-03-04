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Автоледи в Ельце принимали поздравления от автоинспекторов

3 часа назад
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Необычную предпраздничную профилактическую акцию подготовили и провели сотрудники елецкой Госавтоинспекции.

Цветами из воздушных шаров и открытками – так полицейские поощряли автолюбительниц за соблюдение ПДД.

Сотрудники ГИБДД, поздравляя представительниц прекрасного пола с наступающим 8 марта, желали им удачи на дорогах и отличного настроения.

Во время дружеской беседы напоминали дамам о важности соблюдения ПДД и необходимости учета всех факторов, способных осложнить движение и завершиться тяжкими последствиями.

Цели предпраздничного мероприятия были достигнуты. Автомобилистки не только благодарили автоинспекторов за праздничное настроение, но и обещали в будущем также оставаться образцовыми водителями, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

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