Автолюбители в Липецке так жгли резину, что приехали пожарные

В Липецке прошла очередная сходка любителей автозвука. Они собрались на парковке у ТРЦ “Ривьера”. Видео этого события появилось сегодня в социальных сетях.

Судя по кадрам, оно оказалось довольно массовым. Любители автозвука громко включали музыку и жгли резину (буксовали на месте). От такого действа дым из-под колес и выхлопные газы заполонили все пространство на парковке. В какой-то момент на место вечеринки даже приехали пожарные.

Комментариев и оценки данному факту от МЧС и правоохранительных органов пока не поступало.