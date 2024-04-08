Предприниматель Алексей Дятлов из Елецкого района получил грант «Агростартап», который выдается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Минсельхозом РФ, на создание фермы по выращиванию зелени. С использованием полученных средств было построено одноэтажное здание площадью 110 квадратных метров, закуплено и установлено необходимое оборудование.

Площадь, занятая под стеллажи с растениями, – около 50 квадратных метров. За счет многоярусности под посадки будет отведено в 2,5 раза больше – почти 120 квадратных метров. Подача удобрений, полив, регулировка освещения, температуры, вентиляции – все осуществляется в автоматическом режиме. Приложение позволяет контролировать все это онлайн через смартфон.

Первое время планируется выращивать культуры, пользующиеся наибольшим спросом, – руколу, красный базилик. Первая посадка запланирована в середине апреля. Выход на полную мощность – к концу года. При желании можно выращивать таким образом более ста культур, включая съедобные цветы, использующиеся для украшения блюд.

«Липецкие фермеры и все, кто желает развиваться в сфере АПК, в Липецкой области могут рассчитывать на колоссальную поддержку со стороны государства. Благодаря этому малое и среднее предпринимательство в сельском хозяйстве является прогрессивной сферой, которую выбирают многие активные и инициативные граждане, желающие начать свое дело», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.