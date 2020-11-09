Автомеханик в Добровском районе вместо ремонта продал автомобиль на запчасти и получил срок

Приговором Липецкого районного суда 31-летний житель Добровского района, ранее судимый в т.ч. за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, признан виновным в краже чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину.

В октябре 2019 года потерпевший передал осужденному свой автомобиль «ВАЗ-21053» для ремонта. Однако тот спустя непродолжительное время сдал автомобиль на автозапчасти, а полученные деньги потратил на свои нужды.

В результате потерпевшему был причинен материальный ущерб в размере 40 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 1,7 лет в исправительной колонии общего режима.