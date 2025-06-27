Автомобиль с ручным управлением передали липецкому ветерану СВО Рафаэлю Пазылову

Липецкий ветеран СВО Рафаэль Пазылов получил от Фонда «Защитники Отечества» Липецкой области автомобиль на ручном управлении. Боец прошёл специальное обучение в региональном центре реабилитации «Сосновый бор» и теперь может управлять такой машиной, несмотря на тяжёлое ранение.

Ключи от авто демобилизованному военнослужащему вручили заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова и руководитель регионального Фонда Андрей Поляков. Также от сенатора РФ Евгении Уваркиной бойцу было передано благодарственное письмо за мужество и храбрость, проявленные в бою.

Отметим, инициативу Фонда включить автомобили с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации ранее поддержал Президент РФ Владимир Путин. Она затронула всю страну. Ранее машины получили ветераны из Московской области, Татарстана, ДНР, ЛНР и Краснодарского края. В Липецкой области это уже третий врученный автомобиль с ручным управлением для бойцов СВО с тяжёлой инвалидностью.

«Мы делаем всё, чтобы защитники, вернувшиеся с фронта, чувствовали нашу заботу и поддержку. Спасибо Президенту за поддержку этой инициативы, а нашему фонду — за активную работу. Каждый ветеран должен знать: он не останется один на один со своими трудностями», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.