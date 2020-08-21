Автомобиль столкнулся с мотоциклом в Задонске

20 августа на улице Комсомольской в Задонске, в 11.00, произошло ДТП. 29-летняя автоледи на автомобиле «Лада-217230», по предварительным сведениям, не уступила дорогу мотоциклу «Десна» под управлением 17-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В ДТП пострадал мотоциклист, он был госпитализирован в ЛОДКБ.

В Госавтоинспекции напоминают, водители автотранспорта обязаны проявлять повышенное внимание, так как на дорогах значительное количество мототехники. Неукоснительное соблюдение ПДД – гарантия безопасности автомобилистов и мотоциклистов