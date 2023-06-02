Областное мероприятие «Внимание – дети!» продолжается в городах и муниципальных районах Липецкой области. На днях в Добринском и Краснинском районах, а также в Ельце рейдовые группы из сотрудников Госавтоинспекции, родительских патрулей и юидовцев вручали водителям письма ЮИД.

Юные инспекторы из елецкого детско-юношеского центра имени Б.Г. Лесюка заранее подготовили такие послания. В них они просили автомобилистов соблюдать скоростной режим, заботиться о детях-пассажирах, ни в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Автолюбители с пониманием отнеслись к этому начинанию и обещали ребятам не нарушать правила дорожного движения.

Подобная акция состоялась и в селе Красное. Она прошла под девизом «Водитель! Уступи дорогу пешеходу!». Совместно с автоинспекторами ребята, вручая письма-обращения водителям, просили их всегда быть внимательными в местах пребывания детей, а также вежливыми по отношению к пешим участникам движения.

В поселке Добринка члены отряда «Дружные юидовцы», дорожные полицейские и представители родительского патруля напоминали водителям о необходимости повышенного внимания. В эти дни на трассах часто можно встретить детей-велосипедистов и подростков, управляющих мототехникой, предупреждали они.

«Дорога таит в себе много опасностей. Напоминать об этом нужно постоянно, причем не только детям, но и взрослым, которые обязаны быть примером подрастающему поколению в соблюдении транспортной культуры», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.