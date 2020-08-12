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Автомобильный ключ оказался видеокамерой. Липчанину грозит срок за продажу устройства, предназначенного для негласного получения информации

1 час назад
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8 августа 2020 возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ в отношении ранее судимого липчанина, который за 15 000 рублей незаконно сбыл  находящееся в работоспособном состоянии электронное устройство с видеокамерой, закамуфлированное под автомобильный ключ, которое относится к категории средств, предназначенных для негласного получения информации.

Лицо, причастное к совершению преступления, установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет лишения свободы.

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