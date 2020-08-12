Автомобильный ключ оказался видеокамерой. Липчанину грозит срок за продажу устройства, предназначенного для негласного получения информации

8 августа 2020 возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ в отношении ранее судимого липчанина, который за 15 000 рублей незаконно сбыл находящееся в работоспособном состоянии электронное устройство с видеокамерой, закамуфлированное под автомобильный ключ, которое относится к категории средств, предназначенных для негласного получения информации.

Лицо, причастное к совершению преступления, установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет лишения свободы.