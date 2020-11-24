Автопарк “Липецкдоравтоцентра” пополнили 4 новые КДМ. На очереди – еще 5 машин

4 новые комбинированные дорожные машины пополнили парк ОГУП «Липецкдоравтоцентр». В ближайшее время в Липецк доставят еще 5 КДМ. Средства на это были заложены в областном бюджете, сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Комбинированные дорожные машины – это грузовые автомобили, которые в летний сезон используют для перевозки материалов, а в зимний, после установки дополнительного оборудования, задействуют на уборке и обработке дорожного полотна от снега и льда.

Согласно требованиям ГОСТ, на большинстве дорог регионального значения срок устранения рыхлого снега, снежного наката и льда – не более 6 часов с момента окончания снегопада или обнаружения гололедицы. Песко-соляную смесь нужно распределить по полотну максимально равномерно, а сама смесь должна быть хорошо перемешана и просеяна.

– Наши подразделения расположены в каждом районе Липецкойобласти, это позволяет нам оперативно реагировать на появление осадков или переход температуры через ноль, – говорит директор ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Алексей Рубахин. – Наша техника должна появиться на дорогах в течение 2-х часов с момента начала снегопада, но мы зачастую, зная прогноз, заранее направляем на закрепленные участки наши КДМ, которые ведут там круглосуточное дежурство, и начинают обработку немедленно.

Благодаря тому, что техника обновляется регулярно, – в год в ОГУП поступает от 7 до 12 новых КДМ, – на сегодня предприятие укомплектовано ими полностью. Средний возраст машин – 8-10 лет. Но, поскольку за ними следят и проводят регулярное ТО на собственных базах, состояние парка техники хорошее. В общей сложности, он насчитывает 685 единиц, из них 135 – комбинированные машины.

Пескосоляную смесь заготавливают и хранят на специальных площадках, которых по области 15. На территории асфальто-бетонного завода в Копцевых Хуторах, например, на сегодня запасено 15 000 тонн смеси. Вся эта гора уйдет на обработку дорог Липецкого района. Песок в нужной пропорции смешивает с солью и просеивает специальная установка. Эту работу начинают заранее, поскольку вести ее нужно при положительной температуре.

В общей сложности в зоне ответственности «Липецкдоравтоцентра» – 5 500 км региональных дорог, которые соединяют между собой населенные пункты Липецкой области. В день первого снегопада на эти трассы вышли более 130 машин с пескоразбрасывающими установками.

О состоянии региональных дорог (к ним не относятся федеральные трассы и улицы городов/посёлков) можно сообщать в диспетчерскую службу управления дорог и транспорта Липецкой области. Телефон 22 04 10 работает круглосуточно.