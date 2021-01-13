Автопарк территориального органа Росгвардии пополнился пятью машинами отечественного производства. Новые автомобили увеличат маршруты патрулирования города и повысят оперативность прибытия групп задержания на место происшествия, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Липецкой области.

Ключи от патрульных автомобилей росгвардейцам были переданы руководством вневедомственной охраны Росгвардии по Липецкой области.

«Сотрудники вневедомственной охраны в повседневной служебной деятельности обеспечивают правопорядок и общественную безопасность граждан. Дополнение служебных машин позволит более эффективно выполнять задачи, поставленные перед нашим ведомством», – отметил начальник вневедомственной охраны территориального Управления Росгвардии полковник полиции Дмитрий Платонов.