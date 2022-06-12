Сотни автомобилей с флагами-триколорами раскрасили сегодня, 12 июня, дороги Липецкой области. Делегации из 18 районов нашего региона съехались в центр Липецка, чтобы присоединиться к празднествам в честь Дня России. В общей сложности автомобилисты преодолели 1473 километра.

Не остался в стороне и областной центр. В 10.00 от парковки гипермаркета «Ашан» стартовала автоколонна – более 50 машин. Автопробег и любовь к Родине объединили людей разных возрастов, характеров и мировоззрений.

Липчанка Юлия – частый гость социальных сетей. В местных телеграм-каналах увидела сообщение о проведении автопробега и убедила своего молодого человека присоединиться.

— Люблю Родину и патриотические мероприятия, они вдохновляют, — рассказывает Юлия – Утром купили флаг и закрепили на машине. Хочется, чтобы весь город увидел нас.

Раритетный кабриолет пригнал Сергей Ганьшин. Пять лет назад он купил буквально разваливавшуюся «Волгу» ГАЗ 21. Отремонтировал, срезал крышу, поменял обивку салона, установил музыкальную систему. Сегодня ехал в колонне под любимые песни о Родине.

Автопробег возглавила мэр Липецка Евгения Уваркина. Она села за руль внедорожника УАЗ Партиот.

— Очень рада возглавить колонну. Такие мероприятия не только объединяют, они дают силы и энергию, — говорит Евгения Уваркина. — За нами великое прошлое великого государства. За нашими плечами – достижения предков: ратные победы, научные открытия, труды всемирно любимых деятелей искусства. И сегодня, в этот торжественный день, каждый из нас – представителей различных народов и жителей одной огромной страны – чувствует особую гордость. Гордость за державу и людей, прославивших её имя.

Как и планировалось, пробег завершился на улице Интернациональной, откуда участники направились на главную площадь региона. Здесь липчан ждал праздничный концерт от творческих коллективов областного центра.

В честь праздника руководители региона — первый вице-губернатор Александр Рябченко, спикер областного Совета депутатов Дмитрий Аверов и сенатор Российской Федерации Оксана Хлякина — вручили липчанам различные награды. Профессионалы своего дела получили ведомственные знаки отличия Министерства просвещения РФ «Отличник просвещения», региональные знаки «Почетный наставник» и благодарности главы администрации Липецкой области.

По традиции частью мероприятия стало вручение паспортов липчанам, достигшим возраста 14 лет и проявившим себя в различных областях. Среди тех, кому в рамках акции «Мы — граждане России» глава Липецка Евгения Уваркина и спикер горсовета Александр Афанасьев вручили главный документ, ученица гимназии № 12 Майя Перелыгина. Несмотря на юный возраст, липчанка — победитель Всероссийской олимпиады школьников предметных олимпиад муниципального этапа по истории и математике, троекратный призёр Всероссийского конкурса «Медиалидеры России. Взгляд в будущее», неоднократный победитель и призёр открытых онлайн-олимпиад для школьников Липецкой области: «Супербит», «Уником», «Грамотей».

Главным подарком для гостей праздника выступление оркестра Западного военного округа – одного из старейших в России, чьи история восходит к 1882 году, когда император Александр III подписал указ о создании Придворного духового оркестра, а также оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова.

Празднование Дня России продолжится с 18.00 до 22.00 в городских парках и на площадках у домов и дворцов культуры. В 20.00 зрители вновь встретятся на Соборной площади. В программе: выступление кавер-группы «ЭМТИВИ», спектакль «Пугачевъ» государственного театра танца «Казаки России» и фейерверк. Вход бесплатный. В целях безопасности пространство оградят фан-барьерами. Увидеть выступления можно, пройдя через контрольно-пропускные пункты со стороны Христорождественского собора и каскада фонтанов.