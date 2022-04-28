Областной центр отметит 373-й день рождения пожарной охраны России автопробегом спецтехники. Он состоится 29 апреля в 10:00. В колонну войдут как современные машины огнеборцев, так и раритетные образцы. Они проследуют со стороны микрорайона Елецкий по маршруту: памятник Танкистам – проспект Победы – ЖД вокзал – улица Московская – парк Победы.

В парке главным событием станут открытые соревнования – эстафета по функциональному многоборью пожарных и спасателей. Старт – в 11:00. В программе – зрелищные испытания: русские махи гирей, комплексное упражнение со штангой, кантование покрышки переворачиванием, перенос двух огнетушителей, наполненных песком, прокладка и сматывание рукавной линии, перемещение автомобиля за канат на расстояние 40 метров.

«Липецкие пожарные достойно несут свою службу, работают дружно и слаженно. Они обеспечены всем необходимым. Мы и дальше будем поддерживать развитие пожарной охраны и противопожарной защищенности Липецкой области», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

В рамках праздника будут организованы фотовыставки, учебные точки «Профилактика пожаров», «Оказание первой медицинской помощи», «Выполнение нормативов РХБЗ» и «Возможность поступления в высшие учебные заведения МЧС России», выставки пожарно-технического оборудования, первичных средств пожаротушения, средств Гражданской обороны, водолазного снаряжения, площадки взрывотехников и кинологов, пройдёт конкурс детского рисунка на асфальте, будет работать полевая кухня.