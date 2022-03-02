Жители Липецка организовали автопробег в поддержку российских военнослужащих и независимости Донецкой и Луганской народных республик. В колонну вошли больше 20 автомобилей.

Участников акции поддержал глава региона Игорь Артамонов, который в это время возвращался с объезда по торговым предприятиям областного центра и, увидев в социальных сетях сообщения об акции, приехал на место сбора участников. Руководитель области встретился с организаторами автопробега и поблагодарил их за проявленную инициативу и патриотизм. «Спасибо за ваше неравнодушие к жизни нашего государства. Замечательно, что в Липецкой области живут настоящие патриоты своей Родины», –сказал Игорь Артамонов.

Участие в автопробеге приняли активисты молодёжных и патриотических организаций, члены благотворительного фонда «Светлое начало» и Союза десантников, представители некоммерческих организаций. Автомобили российскими триколорами проехали через весь Липецк – от парка Победы до микрорайона Свободный Сокол. По пути их приветствовали участники дорожного движения и неравнодушные пешеходы. Многие водители присоединялись к акции, и сопровождали автоколонну во время пробега.