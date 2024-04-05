Личное подворье «Терновая поляна» основано в 2023 году в деревне Дерновка Елецкого района. Его владелец Рафаэль Халилов несколько лет назад переехал сюда из Подмосковья с семьей. Тогда же и возникло его хобби – сыроварение. Несколько лет экспериментов, проб и обучения завершились созданием мини-предприятия, а в конце прошлого года – открытием фермерской лавки, где отовариться могут все желающие. Расположена торговая точка на дороге из Ельца на Воргольские скалы – очень удобный туристический маршрут. Название дано по дореволюционному названию деревни Дерновка, где разместилось предприятие.

В настоящее время на сыроварне изготавливают более десяти сортов сыра. Используется коровье молоко, которое приобретается у местных жителей – самых добросовестных молочных животноводов, которые и ухаживают за животными тщательно, и кормят отменно. Среди сыров несколько авторских. Елецкий – на вкус напоминает Маасдам. Это твердый сыр, который зреет более шести месяцев. Воргольский – чем-то похож на российский. Он хорошо плавится и подходит для горячих бутербродов, пицц. Его выдерживают около четырех месяцев. Парёный – совсем молодой сыр. Его выдерживают в маленьких головках один месяц. Пахнет молоком. Есть еще Терновый сыр – самый выдержанный. Его возраст – от 1,5 лет. Это для гурманов и ценителей сильного сырного вкуса.

В будущем сыровары планируют добавить в ассортимент сыр с добавлением козьего молока. Козы у них свои, испанской породы. Но пока молока не дают – все уходит на вскармливание молодняка. Еще одна задумка – создание придорожного кафе. Уже присматриваются к участку неподалеку от своего дома – тоже по пути на Воргольские скалы.

«Липчане не перестают удивлять фантазией и креативным подходом в вопросах создания туристических точек притяжения. Причем их отличает энтузиазм и искреннее желание сделать все хорошо, качественно и так, чтобы людям нравилось. Ельчане в этом смысле подают хороший пример», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.