Авторские игрушки липчанки Аллы Юрецкой, выпускаемые под брендом Mozai, представлены на выставке-форуме «Россия» в Москве. Увидеть их можно в павильоне «Универмаг» на ВДНХ.

Алла Юрецкая – опытный архитектор и дизайнер. Попробовать свои силы в новом направлении она решила с появлением собственных детей. Тогда же возникла идея создать игрушки, которые помогали бы формировать вкус у малышей, вдохновлять на творчество, развивать креативность и чувство прекрасного. Свои поделки липчанка делает так, как подсказывает профессиональный опыт и материнское сердце. Она отказалась от ярких неестественных цветов, отдав предпочтение сложным оттенкам, в качестве материала выбрала дерево и фанеру. Такие игрушки, по ее мнению, приятно держать в руках, они безопасны и экологичны.

«Прекрасно, что липчане генерируют интересные и социально важные бизнес-проекты и берутся за их воплощение. Для инициативных, целеустремленных и настойчивых людей в регионе реализуется целый комплекс мер поддержки, которые помогают как начать свое дело, так и развить его вплоть до выхода на международные рынки», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.