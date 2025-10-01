Авторский проект «Липецк в мозаике» может стать региональным сувениром

Презентация уникального проекта «Липецк в мозаике», который позволит жителям и гостям города по-новому взглянуть на его историю и культурное наследие, прошла в культурном пространстве «Липецкие ремёсла» на улице Советской в Липецке. Автор инициативы, мастер по изготовлению экоигрушек Наталия Забровская.

Проект «Липецк в мозаике» стал одним из 12 победителей открытого конкурса «Горизонты креативных индустрий» и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На его развитие был выделен грант в размере 100 тысяч рублей, который позволил закупить необходимое оборудование — лазерный и гравировальный станки. Источником вдохновения для автора послужило 50-летие создания знаменитой мозаики в подземном переходе Нижнего парка.

«Липецк в мозаике» включает в себя две основные части: работу над гипсовым панно, отражающим ключевые моменты истории города, и создание деревянной мозаики. В рамках презентации гости могли не только увидеть готовые работы, но и принять участие в мастер-классе: собрать и раскрасить уникальную деревянную мозаику или расписать гипсовое панно. «Подобные проекты можно назвать уникальным региональным сувениром, который может заинтересовать туристов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Культурное пространство «Липецкие ремёсла», созданное при поддержке Липецкой торгово-промышленной палаты и регионального центра «Мой бизнес», не просто развивается, а становится настоящей точкой притяжения и связующим звеном между культурой, бизнесом и государством, что крайне важно для развития ремёсел в регионе, считает директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.