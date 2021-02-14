В России стартовали продажи Niva Travel. Рестайлинговый внедорожник уже сравнивают с Toyota RAV4 и находят много общего в дизайне.

Niva Travel доступна в пяти вариантах исполнения с диапазоном цен от 747 900 до 905 900 рублей.

Как сообщает “Российская газета”, автомобиль, как и прежде, оснащен 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л.с., пятиступенчатой “механикой”, постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

В варианте Off-Road автомобиль отличает наличие шноркеля, неокрашенный пластиковый обвес, черная отделка салона, а также внедорожная “зубастая” резина.