В Талицкой сельской библиотеке для участников клуба «Субботея» состоялись индивидуальные уроки освоения онлайн-сервисов для маломобильных жителей села, — сообщает заведующая Татьяна Нестерова.

Селяне учились регистрироваться на Госуслугах, записываться на прием к врачу или в отделение Социального фонда России, пользоваться услугами сайта ФНС. Большой популярностью у участниц клуба пользуется социальная сеть «Одноклассники», но не все могут добавлять на свою страничку фотографии. Научиться этим не очень сложным манипуляциям им также помогают в рамках занятий клуба.

Занятия проводятся индивидуально, а время для уроков пожилые люди выбирают самостоятельно.

Оказывается, такую услугу по обучению пенсионеров компьютерной грамотности можно получить в любой библиотеке района.

По словам директора МБУК «Добринская ЦБС» Натальи Сергеевой, на базе одной только районной библиотеки ежегодно осваивают азы владения компьютером порядка полутора десятка человек. Более того, буквально через пару-тройку индивидуальных занятий пенсионеры приходят уже со своим ноутбуком. А в «тетради впечатлений» после обучения многие оставляют свои отклики со словами благодарности в адрес библиотекарей: «Спасибо за полученные знания! Не ожидала, что в таком возрасте у меня получится освоить компьютер!».

— Главное в этом деле — желание учиться, — говорит Наталья Вячеславовна, — и хороший наставник рядом. Кстати, наши библиотекари в этом плане очень подкованы и регулярно повышают свою квалификацию на базе медиацентра при районной библиотеке.

И еще

Отделение Социального фонда России по Липецкой области приглашает пенсионеров региона принять участие в конкурсе «Спасибо интернету! — 2023». Его участниками могут стать люди от 50 лет, имеющие навыки работы на компьютере.

Конкурс проводится в нескольких номинациях, а его главная цель — повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия, а также содействие в вопросах занятости после выхода на пенсию.

Подробные условия участия и сроки проведения размещены на портале «Азбука интернета».