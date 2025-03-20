«Азбуку пешехода» изучают маленькие добринцы

В старшей группе ГДО МБОУ «Лицей №1» прошло мероприятие, направленное на профилактику дорожно-транспортного травматизма и снижение аварийности с участием несовершеннолетних.

Основной целью проведения мероприятия является: формирование представлений детей о правилах дорожного движения и дорожных знаков.

Инспектор ДПС Госавтоинспекции МВД России Злобина Анастасия Павловна и лейтенант полиции Васильев Алексей Владимирович провели беседу с воспитанниками, вручили познавательные буклеты.

Дети совместно с воспитателями Лариной Е.А., Будаевой Г.Н. и госавтоинспекторами наглядно закрепили правила поведения на пешеходном переходе. Воспитанники вручили пешеходам буклеты с правилами дорожного движения, сообщает паблик отдела образования Добринского муниципального района.

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