Больше пятидесяти детей в Липецке в прошлом году победили онкологию. Это был огромный труд и для самих деток, и для их родителей. 15 февраля эти мужественные мальчишки и девчонки собрались на свой ежегодный «Бал победителей», который для них традиционно проводит региональный координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» Андрей Выжанов.

Сейчас под его патронажем находятся еще 11 детей с тяжелыми заболеваниями. Вместе с супругой Еленой Андрей Выжанов постоянно оказывает помощь этим семьям, организует сбор средств на лечение, помогает лично.

«Мы постоянно на связи со всеми нашими подопечными, — рассказал Андрей Выжанов. – Радуемся их достижениям, помогаем преодолеть трудности. «Бал победителей» стал уже традиционным. Это своего рода моральная и духовная поддержка. Для деток очень важно знать, что они такие же, как их ровесники, также любят играть, шалить, смеяться и плакать».

Как рассказал заведующий отделением детской онкологии областной детской больницы Дмитрий Погорелов, сейчас на учете у них состоит 271 пациент. Под постоянным наблюдением – 17 детей и подростков, остальные периодически приходят на обследование и консультации.

«Я рад сегодня видеть своих бывших пациентов не в стенах больницы, а здесь, на импровизированном балу, — отметил Дмитрий Погорелов. – От души желаю всем вам здоровья, а мамам и папам огромного терпения, веры и надежды».

Всем участникам бала от партпроекта Крепкая семья» и лично от Андрея Выжанова были вручены подарки.