Балетмейстер из Добровского района получит премию имени В.С. и Г.П. Шелякиных

Сегодня на очередной 48-й сессии Липецкого облсовета парламентарии рассмотрели и утвердили кандидатов на присуждение 5 областных премий в сфере культуры и искусства за 2020 год.

По решению сессии областная премия имени В.М. Лутова присуждена директору детской школы искусств № 2 города Ельца Алексею Попову. Ее размер – 50 000 рублей. Ежегодно эту премию вручают за высокие результаты в создании условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.

Выпускники Елецкого колледжа искусств им. Т.Н Хренникова Анастасия Полякова и Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова Максим Семыкинотмечены премией имени К.Н. Игумнова. Размер вознаграждения – 25 000 рублей для каждого лауреата.

Премию В.С. Сорокина, в размере 25 000 рублей, ежегодно вручают лучшим выпускникам детских художественных школ и школ искусств региона. В этом году такую наградуполучатЮлия Кузьмина и Валерия Шершнева.

Премия имени В.С. и Г.П. Шелякиныхприсуждена балетмейстеруДобровского дома культуры Галине Лавровой. Она руководит любительским коллективом, который является лауреатом всероссийских и международных конкурсов и носит звание «Образцовый». Размер этой премии 25 000 рублей.

Областной премией «Хранитель традиций» удостоена руководитель кружка художественного текстиля Введенского Центра культуры и досуга Людмила Люрис. Эта награда вручается за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, размер премии составляет 30 000 рублей.