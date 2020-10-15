«Балтийский Кукловорот» наградил Липецкий театр кукол за сказку-притчу

Липецкий государственный театр кукол удостоен награды Международного фестиваля. «За возвращение авторской сказки к народным корням» – так звучит номинация, победу в которой присудило жюри II Международного фестиваля «Балтийский Кукловорот» Липецкому государственному театру кукол за спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке».

«Каждый спектакль, показанный на сценах липецких театров, неизменно привлекает к себе особое внимание зрителей. Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Благодаря этой самобытной постановке участники и зрители фестиваля окунулись не только в море, но и в атмосферу народных поморских тем. «Сказка о рыбаке и рыбке» – экспериментальный спектакль Липецкого театра кукол. Его премьера состоялась в 2018 году. Рассказ ведётся от лица золотой рыбки. В спектакле использованы народные мотивы в аутентичном исполнении, сообщает региональное управление культуры и туризма.

«У поморов есть деревянная игрушка панка – символ жизни), она и легла в основу художественного оформления постановки, – рассказал режиссёр спектакля заслуженный артист России Олег Пономарёв. – Герои живут на берегу Белого моря. Это их дом, их мир. Их окружают сети и вёсла. Через них и решено всё сценическое пространство.

II Международный фестиваль театров кукол «Балтийский Кукловорот» состоялся в Выборге при поддержке Министерства Культуры РФ и Комитета по Культуре Ленинградской области. В фестивале принял участие 21 театр из пяти стран – Бельгии, Израиля, России, Финляндии и Эстонии. Российские участники были представлены театрами из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Костромы, Липецка, Махачкалы и Севастополя. За фестивальную неделю зрители увидели более 20 спектаклей.