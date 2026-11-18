Что сегодня сдерживает инвестиции предприятий и почему стоимость кредитов не является главным препятствием для бизнеса – эти и другие вопросы обсудили в Липецке на коммуникационной сессии Банка России. На ней присутствовали представители региональных органов исполнительной власти, предпринимательского сообщества, кредитных организаций, вузов и деловых ассоциаций.

«Поддержку бизнеса в Липецкой области оказывают многие структуры – в том числе консультационно. Это позволяет им быть подготовленными к ряду рисков и благополучно их преодолевать или избегать», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Заместитель начальника Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Владислав Гридчин рассказал о ситуации в российской экономике, динамике инфляции и денежно-кредитной политике регулятора. В октябре Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. По оценкам регулятора, потребительский спрос продолжает расти, но более умеренными темпами. При этом инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания бизнеса остаются высокими.

Отдельной темой разговора стали инвестиционные планы предприятий. Предприниматели также интересовались перспективами изменения ключевой ставки. Согласно октябрьскому прогнозу Банка России, в базовом сценарии ее средний уровень в 2027 году составит 12,5–13,5% годовых. Дальнейшие решения будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки внутренних и внешних рисков. Участникам сессии объяснили, почему ставки по банковским кредитам не всегда меняются вслед за ключевой. Банки учитывают не только ее уровень, но и ожидаемую инфляцию, риск невозврата кредита и стоимость привлечённых средств.

В продолжение коммуникационной сессии состоялось обсуждение вопросов строительной отрасли с участием представителей Банка России, министерства строительства и архитектуры Липецкой области, региональных строительных компаний и подразделений банков. Помимо вопросов денежно-кредитного регулирования, участники обсудили перспективы внедрения с 1 января 2027 года договора жилищных сбережений. Это новый финансовый инструмент, который позволяет накопить деньги на первоначальный взнос на жильё и затем получить кредит на недостающую сумму, если к этому моменту вкладчик будет соответствовать требованиям банка.

Коммуникационная сессия дала участникам возможность обменяться мнениями о ситуации в экономике региона. Представители бизнеса рассказали о вопросах, которые их волнуют, а специалисты Банка России разъяснили подходы регулятора к денежно-кредитной политике. Управляющий липецким Отделением Банка России Дмитрий Чебряков, отметил, что для Банка России такая обратная связь — важное дополнение к статистике. Эта информация помогает лучше понимать ситуацию на предприятиях, оценивать экономические процессы и учитывать полученные данные при принятии решений по ключевой ставке.