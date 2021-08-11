За полгода липчане направили в Банк России около 800 жалоб на участников финансового рынка. Стало меньше нареканий на деятельность банков и микрофинансовых организаций. За январь-июнь 2021 года поступило 497 жалоб против 658 обращений за тот же период прошлого года.

В первую очередь, это связано с сокращением масштабов реструктуризации банковских кредитов. Немаловажную роль также сыграли разъяснения Банка России для заемщиков и его рекомендации кредиторам.

Регулятору липчане жаловались и на кибермошенничество. За шесть месяцев 2021 года зафиксировано 10 таких обращений. В основном жители региона сообщали о том, что стали жертвами психологического манипулирования и оспаривали факты заключения договоров от их имени в кредитных и микрофинансовых организациях.

«Чаще всего люди сами оказывают содействие аферистам, раскрывая персональные данные, коды из сообщений, открывая вирусные ссылки и скачивая сомнительные приложения, — подчеркивает руководитель липецкого отделения Банка России Татьяна Божко. — При общении с незнакомцами нужно сохранять хладнокровие и бдительность. Если поступил странный телефонный звонок — положите трубку. Подробности лучше уточнять по номеру, указанному на обороте платежной карты, или в офисе финансовой организации».