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Банк России 11 июля выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей «Работник строительной сферы» серии «Человек труда».

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение рабочего, выполняющего кирпичную кладку, на фоне стилизованного изображения зданий; слева по окружности имеется надпись: «Человек труда».

Тираж монеты составляет 1 млн штук, сообщили в липецком отделении Банка России.

13 августа 2023 года в нашей стране будут отмечать День строителя.