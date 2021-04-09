12 апреля, в День космонавтики, Главное управление Банка России по ЦФО проведет вебинар «Космические деньги. К 60-летию первого полета человека в космос». Начало в 14 часов.

Для участия в вебинаре жителям Липецкой области необходимо направить заявку на электронную почту LeonovaSA@mail.cbr.ru и получить в ответ инструкцию по подключению. Возраст участников неограничен.

В ходе вебинара перед липчанами выступит эксперт Банка России, кандидат исторических наук Ольга Григорьева. Она расскажет о памятных монетах с изображениями космической тематики, в том числе о новых памятных монетах в честь 60-летия первого полета человека в космос. Кроме того, участникам вебинара будет интересно узнать некоторые факты о финансовом обеспечении космических экспедиций – «стоимости» первого спутника, премиях первых космонавтов.