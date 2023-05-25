Банк России 26 мая выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Водонапорная башня (Шуховская), Липецкая область» серии «Изобретения России».

На оборотной стороне монеты расположено изображение водонапорной башни, возвышающейся над кронами деревьев.

Тираж монеты составит 3 тысячи штук, уточнили в липецком отделении Банка России.

Владимир Шухов – выдающийся русский и советский инженер, архитектор, изобретатель. В 1896 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде он представил первую в мире гиперболоидную конструкцию – водонапорную башню. После выставки башню приобрел и перевез в свое имение в данковском селе Полибино меценат Юрий Нечаев-Мальцев.