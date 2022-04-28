29 апреля Банк России выпускает в обращение памятные монеты «350-летие со дня рождения Петра I» серии «Исторические события». Общий тираж дензнаков – более 5 тысяч штук.

Новые монеты будут представлены в различных номиналах. Например, на трехрублевой присутствуют изображения портрета Петра I, Петропавловской крепости и кораблей, идущих по Неве.

Впрочем, Петра I считают основателем не только Санкт-Петербурга, но и Липецка. Так, в областном центре есть площадь Петра Великого, где установлен памятник российскому императору. С его именем связаны и другие достопримечательности города и области.

Как подчеркнули в липецком отделении Банка России, за последние 30 лет выпущено около полусотни памятных монет по теме преобразований Петра I. Монеты к 350-летию русского царя – еще одна дань уважения деяниям правителя-реформатора, изменившего ход отечественной истории.