С января по июнь 2023 года от жителей Липецкой области в банки поступило 5678 заявлений о реструктуризации ранее выданных кредитов. Банки смягчили условия по 2063 кредитам липчан. Общая сумма задолженности по измененным договорам составила около 803 млн рублей.

1936 кредитов банки реструктуризировали по собственным программам, остальные — в рамках закона о кредитных каникулах, включая ипотечные.

Этим летом Государственная Дума РФ приняла закон о постоянно действующих каникулах по потребительским кредитам. Предполагается, что его нормы вступят в силу 1 января 2024 года.

«Приостановить платежи по кредиту или займу можно будет при снижении дохода более чем на 30%, а также в случае чрезвычайной ситуации. Но кредиты по новому закону нельзя будет запросить по тем договорам, по которым они оформлены ранее. Исключение — военнослужащие. Они смогут взять каникулы по тому же кредиту или займу, но уже на условиях нового закона», — подчеркивает управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.