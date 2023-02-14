К началу 2023 года жители Липецкой области хранили в банках более 180 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу). За год сумма на депозитах увеличилась на 12%. Порядка 96% вкладов оформлены в рублях.

«Рублевые вклады не только защищены от санкционных рисков и застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей, но и более доходны, чем валютные. Доход, который вы получили бы сегодня, если бы 3, 5 или 8 лет назад положили средства на рублевый вклад, был бы существенно выше, чем та же сумма, размещенная на депозите в долларах или евро», — подчеркивает управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.

К началу года на депозитах предприятий и организаций находилось более 37 млрд рублей, средства индивидуальных предпринимателей за 2022 год превысили 9 млрд рублей.

Недавно Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали финансовым организациям указывать условия ставок по кредитам и вкладам одинаково заметно, не акцентируя внимание только на привлекательных условиях.