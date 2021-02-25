Кредитным организациям рекомендовали улучшить разъяснительную работу о распространенных способах мошенничества. Соответствующее письмо подготовил Банк России.

Информацию о том, как противостоять телефонным и Интернет-аферистам, предлагается размещать на банковских сайтах и в отделениях, в мобильных приложениях, на экранах банкоматов при переводе или снятии наличных, а также через рассылку СМС.

Кроме того, банкам рекомендовано не реже двух раз в год анализировать эффективность профилактической работы – отслеживать, как она отражается на динамике переводов без согласия клиентов.

– Развитие современных сервисов и повышение уровня финансовой грамотности позволяют жителям Липецкой области увереннее чувствовать себя при пользовании банковскими услугами. Но и мошенники стали действовать активнее, поэтому граждан необходимо постоянно предупреждать о возможных рисках. Липчане должны четко знать, что нельзя сообщать незнакомцам свои персональные сведения, данные платежной карты, пароли и секретные слова. Разглашение этой информации может привести к хищению денег, – комментирует руководитель Липецкого отделения Банка России Татьяна Божко.