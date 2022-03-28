В сравнении с прошлым годом пожаров в Липецке фиксируется на 20,5 процента меньше.

По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, с 21 по 27 марта в областном центре произошло 11 пожаров – на 2 больше, чем на предыдущей неделе. Из них два – в многоквартирных домах.

Возгорания в квартире на улице Водопьянова и подъезде на Катукова, где замкнуло электрощиток, были незначительными – до 1 квадратного метра. Чего нельзя сказать о происшествиях с хозяйственными постройками. За семь дней произошло 4 таких пожара. Горели баня по улице Красная на Ниженке (45 кв. м) и два сарая по улице Агрономическая на Опытной станции (50 кв. м).

Огонь сильно повредил автомобиль «Ауди» у ТРЦ «Ривьера» и фактически уничтожил перевернувшийся от столкновения с другой машиной и вспыхнувший от удара ВАЗ 2107 на улице Металлургов в районе остановки «Коксохим». К счастью, находившиеся в салоне люди сумели вовремя его покинуть.

В ночь на понедельник 28 марта в садоводческом товариществе «Сокол-4» горел садовый домик на площади 30 квадратных метров. К слову, подобных ЧП с начала 2022 года зафиксировано всего два – в 4,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. К сожалению, и тогда, и теперь не обошлось без жертв – погибло по одному человеку.

Свидетельствует пожарная статистика о более поздней в нынешнем году весне. Пока возгорания мусора отмечаются только внутри помещений – в подвалах, подъездах. В марте 2021 года он шесть раз горел на улице, один раз пожарные тушили сухую траву в Ссёлках.

Всего по данным регионального ГУ МЧС России, по состоянию на 27 марта на территории Липецка зафиксировано 116 пожаров – на 20,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

Спасатели обращают внимание липчан на то, что любой пожар можно предотвратить, соблюдая правила безопасности. В преддверии тёплых дней горожан призывают к осторожному обращению с огнём на открытых площадках, в том числе в местах отдыха на природе

В случае пожара, иного связанного с огнём происшествия немедленно звоните по номерам экстренных служб — 01, 101 и 112.