Батареи стали горячими

Шестого октября в Добринском округе начался очередной отопительный сезон для всех групп потребителей. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципалитета Александр Пасынков. Раннее, по сравнению с предыдущими годами, начало сезона подачи тепла потребителям, связано с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов. Документ предписывает руководителям ресурсных организаций производить подачу тепла по заявкам потребителей.

Отопительный сезон начался на основании «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и частных домах», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года №364.