Батышкины отличились в творческом конкурсе областного фестиваля ГТО среди семейных команд

Региональный этап фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд подвел итоги. В соревнованиях приняли участие 16 команд со всей Липецкой области.







В одной из номинаций (в творческом конкурсе) третье место заняла представляющая Добринский район семья Батышкиных из Нижней Матренки.

По результатам состязаний победителями фестиваля стала семья Башкатовых из города Липецка. На втором месте еще одни представители Липецка – семья Орловых. Замкнули тройку лидеров представители Долгоруковского района – семья Ждановых.

В этом году, в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе фестиваль несколько изменил свой формат. Мероприятие прошло без участия зрителей с соблюдением всех мер безопасности.

Фото Вадима Батышкина.