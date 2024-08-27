В Лебедяни завершилось благоустройство Базарной площади в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы второго этапа стартовали в апреле этого года. Преображение площади длится второй год. До этого работы проводились с правой стороны от Ново-казанского собора. Теперь площадь полностью завершена.

В ходе второго этапа рабочие провели демонтажные работы в западной части комплекса. Рабочие выложили плиткой пространство в 3 тысячи кв.м. На площади установили современные парковые фонари, камеры видеонаблюдения и малые архитектурные формы, провели озеленение. Лебедянцы два года подряд выбирали эту территорию в ходе Всероссийского голосования за благоустройство. За её обновление в 2022 году жители города отдали 7500 человек.

В Лебедяни продолжается благоустройство набережной Борцова. На ней завершается монтаж детской площадки с космической тематикой. Уже готовы макеты планет и корабля. Их соединит канатная дорога. Для малышей до трех лет тоже оборудована площадка. Рядом будет спортивная зона с теннисным столом, площадкой для стритбола, тренажерами и хоккейной коробкой. Территорию вокруг озеленят.

У городского ЗАГСа идет строительство площадки для выездных регистраций. Рядом оборудуют смотровую площадку с видом на Дон. Прогулочную часть набережной соединят с Тяпкиной горой.

«Радостно видеть, как преобразуются наши города, – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Огромную роль в этом играет нацпроект «Жилье и городская среда».