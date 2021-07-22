Впервые у Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского появились базовые организации – четыре городские школы и два детских сада. Таким образом липецкий педвуз продолжает интегрироваться в региональную образовательную среду, обеспечивая практическое взаимодействие при подготовке педагогических кадров с участниками сферы образования. Министерство просвещения РФ рассматривает открытие базовых школ в качестве одного из мероприятий программы развития педагогического образования.

Соглашение о партнерских отношениях накануне подписано не только ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и непосредственно образовательными организациями, но и управлением образования и науки Липецкой области и департаментом образования администрации Липецка. Это подчеркивает важность события и заинтересованность профильных региональных ведомств в создании целостного пространства, соединяющего все уровни образования. Базовые организации выбраны не случайно, все они отличаются высоким качеством образования. Это школы №№1, 27, 60, 64 и дошкольные образовательные учреждения №№2 и 20.

«Областная власть делает все, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Ранее взаимодействие педвуза с образовательными организациями в области происходило через базовые кафедры университета и психолого-педагогические классы. Новое сотрудничество предполагает установление партнерских отношений самого широкого спектра – научные исследования в сфере образования, усовершенствование практической подготовки будущих учителей с учетом потребностей работодателей, расширение стажировочных площадок для практики студентов в лучших образовательных организациях региона.

«Новое соглашение стало еще одним шагом к единению между участниками системы образования. Университет стал ближе к заказчику кадров и сможет оперативнее реагировать на его запросы, а также станет помощником в решении многих актуальных задач. Надеюсь, что сотрудничество со временем позволит выстроить эффективную и осознанную систему целевой подготовки специалистов, а также поможет мотивировать школьников на педагогическую профессию, в том числе путем увеличения профильных классов, и формировать абитуриента нового поколения», – подчеркнула ректор ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Нина Федина.

Начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева отметила, что на площадке базовых школ студенты смогут во время педагогической практики оттачивать компетенции не только в своей предметной области, но и в воспитательной деятельности, чтобы к моменту окончания учебного заведения быть максимально подготовленными к взаимодействию с детьми. «Благодаря проекту получится воспитывать абсолютно новых детей – счастливых и адаптированных под новую экономику и современные условия», – уверена Лилия Загеева.

По мнению председателя департамента образования администрации Липецка Светланы Бедровой, партнерство имеет взаимовыгодный характер и способно положительно повлиять на устойчивый дефицит педагогических кадров, расширить систему наставничества, ускорить и сделать более комфортной профессиональную адаптацию студентов. Опытные работники педагогической сферы, общаясь с молодыми специалистами, получат возможность всегда быть в курсе инновационных технологий.