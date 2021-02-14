Атлеты из 10 городов России отметили пробежкой день влюблённых в Нижнем парке города Липецка. Забег прошёл в рамках праздника «Доброе воскресенье».

Организаторами старта выступили ГДЮЦ «Спортивный», беговой клуб Lipetsk Run Club (АНО МСК «Спортивная компания») и департамент по физической культуре и спорту города Липецка.

Больше 150 участников были разделены на кластеры, чтобы соблюсти все санитарные требования Роспотребнадзора.

Сначала стартовали участники «Суперсемейки» под залп стартового пистолета заместителя главы администрации Липецкой области Александра Рябченко.

После этого глава администрации города Липецка Евгения Уваркина дала старт детскому забегу.

Замыкал спортивное мероприятие забег влюблённых: участники стартовали парами, а на финише получали эксклюзивные медали в виде двух половинок одного сердца.

Победителями и призёрами детского старта стали:

Гуськов Виктор и Мелехин Антон Коростелева Екатерина и Кольчик Анна Михаил и Сергей Рыбины

У взрослых:

Александр и Елена Панченко Анна и Сергей Поповы Чеберяк Дмитрий и Троицкий Дмитрий

Украшением праздника стал флешмоб от Совета лидеров Липецкой области, к которому присоединились все участники забега «Love is…».

Больше ста человек вместе станцевали под хит Светланы Лободы «Суперзвезда». А после танцев был торт – ведь именно сегодня свой первый день рождения отметил главный беговой клуб Липецкой области – Lipetsk Run Club.