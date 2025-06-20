Бей, барабан!

Восемь желтых карточек, одно удаление, масса единоборств, два не засчитанных взятия ворот, шумные болельщики гостей и несмолкаемые звуки барабана. В минувшую субботу в Добринке играли паршиновский «Родник» и «Спартак» из Казинки.

С первых минут отчетного поединка игра пошла на встречных курсах. Гости действовали интереснее в организации атак. Нападающие «Спартака» раз за разом находили свободные зоны, куда незамедлительно делалась передача, выводящая их на оперативный простор. «Родник» отвечал позиционными комбинациями, подолгу разыгрывая мяч и совершая безрезультатные фланговые навесы. Как выяснилось, тактика красно-белых оказалась более продуктивной. Гости дважды отправляли мяч в ворота номинальных хозяев, но оба раза взятие ворот отменяли арбитры из-за положения «вне игры». Три голевых момента «Спартака» ликвидировал вратарь «Родника» Тимофей Сошнин. На перерыв команды ушли с разным настроением.

После перерыва картина на поле кардинально изменилась. Теперь роль лидеров взяли на себя паршиновцы, заиграв намного активнее гостей. Голкипер приезжей команды Владислав Лукьянов трудился в поте лица. Однако и он вынужден был капитулировать на 64-й минуте, когда передачу с фланга замкнул ветеран «Родника» Сергей Воскресенских. Через пять минут казинцы остались в меньшинстве. За грубый фол в центре поля был удален Сергей Шишилов. Многим в те минуты показалось, что для «Родника» итоговый успех уже предопределен. Однако гости не опустили руки, заиграв с удвоенной энергией, что принесло свои плоды. На 76-й минуте статус-кво восстановил Артем Пашков.

В день матча в Добринку прибыл небольшой отряд болельщиков «Спартака». Самый шумный в их составе Сергей Горелкин в течение всего поединка не расставался со своим барабаном. Зрители, на время окунувшиеся в атмосферу футбольных матчей Премьер-лиги, услышали в исполнении неугомонного фаната многочисленные футбольные кричалки. Немудреные рифмованные двустишия дополнялись ритмичными звуками ударного инструмента. Перед началом игры Сергей закрепил на видном месте баннер с красно-белым спартаковским ромбом.

— Вместе с нашим «Спартаком», — сказал он, — я объездил всю Липецкую область. Не раз был в Паршиновке, а вот в Добринке оказался впервые. В целом понравился стадион, искусственное поле, инфраструктура. А вот с болельщиками у вас явный недобор. Прекрасная погода, замечательный матч, руководителям местного спорта надо поработать в этом направлении.

Со стороны «Родника» жителю поселка Дачный оппонировал Владимир Лесных, на протяжении последних лет — диктор на стадионе села Паршиновка. Он призывал публику активно поддерживать своих земляков. Противостояние Лесных-Горелкин победителя не выявило, но шума вокруг добавило.

Завершающий отрезок поединка «Родник» провел в попытках вырвать победу, «Спартак» очень грамотно оборонялся и «сушил» игру. На каждом метре поля шла настоящая мужская игра, жесткая, но не жестокая. Итог встречи — по-настоящему боевая ничья 1:1. После финального свистка футболисты пожали друг другу руки. Бывшие несколько минут назад непримиримыми соперниками теперь спокойно беседовали, обсуждая перипетии игры. Наставник «Родника» Виктор Макаров был явно недоволен упущенной возможностью добыть три очка. Играющий тренер гостей Владимир Бубенцов, наоборот, похвалил своих подопечных за проявленный характер.

— В целом, — отметил он, — ничейный исход нас устроил. Играли с очень сильным соперником, могли как выиграть, так и проиграть. Результат справедлив.

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ВТОРОЕ МЕСТО В ЕЛЬЦЕ

Ветеранские команды Липецкой области (60+) поспорили за летний Кубок. Небольшой однокруговой турнир по мини-футболу провели в Ельце. Вместе с хозяевами соревнований участие споре за почетный трофей приняли коллективы из города Ливны (Орловская область), Липецка и Добринки.

В первом матче наши земляки усилиями Александра Требунских и Олега Тамбовцева одолели ФК «Ливны» со счетом 2:1. Следующие поединки с ФК «Елец» и ФК «Липецк» добринцы завершили с одинаковым счетом 0:0.

По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей летний Кубок достался ельчанам, ФК «Добринка» занял второе место.