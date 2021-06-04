Соглашение о реализации планов по расширению производства завода «Бекарт Липецк» заключено сегодня на полях Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и вице-президент по операционной деятельности региона Европа группы компаний Бекарт Кун Гротхарт.

Планируется, что новая линия производства по изготовлению бортовой проволоки будет запущена в первой половине 2022 года. Общий объём заявленных инвестиций – более 1,7 млрд рублей, в ходе реализации проекта будет создано 80 новых рабочих мест.

«Мы рады, что крупнейшая международная компания с социально ответственной командой расширяет производство в Липецкой области. Это дополнительные рабочие места. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет ещё эффективнее», – сказал Игорь Артамонов.

С момента открытия в 2010 году завод «Бекарт Липецк» специализируется на производстве металлокорда для автомобильной промышленности и стальной фибры для строительной отрасли. Завод в ОЭЗ «Липецк» – единственный для Bekaert в России. Совокупный объём инвестиций в липецкое предприятие составляет более 2 млрд рублей.

«Мы открыли завод в Липецкой области в 2010 году и с тех пор плодотворно сотрудничаем с администрацией, расширяем наш российский рынок. Будем и дальше инвестировать в развитие производства», – сказал Куна Гротхарта.

Международная компания Bekaert является одним из крупнейших мировых лидеров на рынке высокотехнологичных решений в области покрытий и обработки металлов, а также мировым независимым производителем тянутой металлической проволоки.