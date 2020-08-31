«Белая Дача» модернизировала производство и повысила качество продукции

Резидент особой экономической зоны «Липецк» компания «Белая Дача» реализовала новый инвестиционный проект. 650 млн рублей было вложено в модернизацию производства, что позволило увеличить скорость переработки картофеля и повысить качество готовой продукции.

В этом году наблюдается высокая урожайность картофеля. Ранний урожай с юга России от фермеров Астраханской области и Ставропольского края в Липецке начали перерабатывать с 1 августа, а 10 августа перешли на переработку основного урожая картофеля сорта «Инноватор» от фермеров из Липецкой, Тульской, Брянской и Воронежской областей.

На сегодняшний день совместное предприятие ГК «Белая Дача» и Lamb Weston/Meijer в Липецкой области занимается производством картофеля для ресторанов быстрого питания большой тройки. Кроме того, продукция реализуется в сетевые супермаркеты и рестораны.

На предприятии трудоустроено 320 человек. За время вынужденных летних каникул, когда на предприятии проводилась модернизация, ни один сотрудник не попал под сокращение, заработная плата стабильно выплачивалась, сейчас открываются новые рабочие места. Суммарная производительность завода в настоящий момент – до 100 тысяч тонн картофельной продукции в год (картофель фри и картофельные дольки).

Руководитель исполнительной власти региона неоднократно подчёркивал, что Липецкая область заинтересована в привлечении инвестиций, модернизации производства, открытии современных предприятий, производящих качественную продукцию, создании новых рабочих мест для жителей региона. «В особой экономической зоне «Липецк» сформирована благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных проектов, созданы выгодные условия для ведения бизнеса. Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты на территории региона», – отмечает Игорь Артамонов.