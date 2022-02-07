В многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка сотрудники Белгородской таможни в автомобиле гражданки Украины обнаружили череп и шкуру медведя. Жительница города Харькова пояснила, что приобрела их в России для интерьера дома.

«Экспертиза показала, что части животного принадлежат бурому медведю. Их вывоз регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – СИТЕС и допускается только при наличии разрешительных документов. У женщины таких документов не было», — рассказал начальник ТП МАПП Нехотеевка Андрей Стрижаков.

Белгородской таможней возбуждены два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ.

Товар изъят и помещен в камеру хранения вещественных доказательств ТП МАПП Нехотеевка.