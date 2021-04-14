Птичка, белка или бобр? – в Липецкой области выбирают символ преображения региона.

ЦУР Липецкой области вместе с управлением ЖКХ разрабатывают региональный символ федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На звание талисмана областного преображения претендуют три персонажа. Это бобр Макс, птичка Марк и белочка Лерочка.

Каждому герою придумали свою историю. Теперь жителям предстоит решить, кто станет символом комфортной городской среды в Липецкой области. Голосование запущено в официальном паблике ЦУР ВКонтакте. Проголосовать за понравившегося персонажа можно до 22:00 17 апреля по ссылке (в шапке профиля): https://vk.com/tsur48?w=wall-201762337_297

Напомним, 26 апреля стартует онлайн-голосование за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды». На общероссийской платформе для онлайн-голосования za.gorodsreda.ru жители области смогут выбрать территории, которые будут благоустраивать в первую очередь. Продлится рейтинговое голосование до 30 мая.

Наш регион представит более 50 общественных пространств в разных районах области. Отметим, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019-2020 годах в городах и сёлах Липецкой области преобразились более 240 общественных пространств и 130 дворов. В этом году планируется благоустройство 109 общественных пространств.

Голосование завершится 17 апреля в 22.00.