Изучение состояния опытных полей и демонстрационных участков семеноводческой продукции, заложенных в 2021 году на территории Липецкой области, стало одной из главных целей визита руководителей Республиканского объединения «Белсемена» в регион. Об этом сегодня говорилось во время встречи заместителя губернатора Игоря Кремнёва с представителями белорусской делегации, визит которых проходит в соответствии с планом развития торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Липецкой областью и Республикой Беларусь на 2021-2023 годы.

Игорь Кремнёв в беседе с белорусскими коллегами отметил, что хорошо знаком с сельским хозяйством Республики Беларусь, он не раз посещал передовые аграрные предприятия. «Белорусские аграрии применяют современные технологии, и мы всегда стремились перенять их лучший опыт. А в сегодняшних условиях беспрецедентных западных санкций сотрудничество с белорусскими аграрными предприятиями приобретает стратегическое значение. Мы очень заинтересованы в этом партнерстве», – сказал Игорь Кремнёв.

В свою очередь генеральный директор РО «Белсемена» Максим Карпук отметил, что в прошлом году в республику было завезено 375 тонн семян гречихи из Липецкой области. «Огромное спасибо за элитные семена, – поблагодарил Максим Карпук. – У нас последний год была засуха, поэтому проблематично было вывести свои семена гречихи. Сегодня Гомельская область вся засеяна семенами гречихи из Липецкой области».

В ходе встречи подчеркивалось, что визит будет способствовать обеспечению импортозамещения семеноводческой продукции западноевропейских компаний. Он также направлен на повышение эффективности деятельности агропромышленного комплекса Союзного государства Беларуси и России и увеличение товарооборота Липецкой области с Республикой Беларусь по сельскохозяйственной продукции.

Рабочей программой двухдневного визита белорусской делегации запланированы встреча с научными кругами и сельхозтоваропроизводителями на территории КФХ «Приволье-1» в селе Пружинки Липецкого района, посещение Данковского и Тербунского районов, ознакомление липецких аграриев с семеноводческой продукцией РО «Белсемена», изучение возможности закупок семян российских сортов для реализации их на территории Республики Беларусь.

Деловые контакты Липецкой области с государственным предприятием «Белсемена» были установлены по инициативе белорусской стороны в 2020 году и поддержаны губернатором Игорем Артамоновым. В 2021 году в ряде хозяйств региона и на полях НИИ Рапса были заложены демонстрационные участки белорусской семеноводческой продукции.

Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что Липецкая область заинтересована в многоплановом и широком взаимодействии с Республикой Беларусь по всем направлениям. «Мы уже много лет являемся партнерами в различных сферах деятельности и осуществляем эффективное сотрудничество. У нас много общих интересов, и мы будем реализовывать их в жизнь», – подчеркивает Игорь Артамонов.