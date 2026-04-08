Белорусские строительные услуги и техника стали доступнее липчанам

Белорусская техника, а также услуги строительных и других белорусских организаций стали доступнее липчанам благодаря соглашению о сотрудничестве между ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и ООО «Липецкоблснаб». Документ позволяет Банку развития РБ субсидировать закупки белорусской продукции липецким организациям и предпринимателям под 6-9% годовых, в том числе и в российских рублях, а также долгосрочные кредиты и лизинг.

ООО «Липецкоблснаб» в соответствии с подписанным соглашением будет представлять интересы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и его дочерней компании ОАО «Промагролизинг» в регионе, а также информировать потенциальных покупателей о возможностях финансовой поддержки.

Соглашение о сотрудничестве подписали исполнительный директор ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Дмитрий Меркуль и генеральный директор ООО «Липецкоблснаб» Владимир Сенчеков 1 апреля в Минске. Событие было приурочено к 30-летию Единения народов России и Белоруссии и стало одним из реальных действий в рамках «Плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Липецкой областью и Республикой Беларусь на 2024-2026 годы», подписанного губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым и Министром финансов Республики Беларусь Юрием Селиверстовым в ноябре 2023 года.

«Соглашение и возможности, которые оно открывает, способствуют активизации торгово-экономических связей между Беларусью и Липецкой областью», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.