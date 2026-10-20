Белый халат по наследству

В любви друг к другу и профессии. Таков принцип жизни супругов Черномырдиных, заведующего рентген кабинетом Геннадия Юрьевича и его супруги Елены Николаевны, заведующей клинико-диагностической лабораторией. Геннадий Юрьевич — потомственный врач, его супруга в своей семье стала первым медицинским работником и уже более 20 лет отдала этой прекрасной профессии.

Довольно часто дети наследуют от родителей не только гены, внешность, таланты и способности, взгляды на семейное устройство, но и склонность к той или иной сфере деятельности, профессии. Так рождаются династии учителей, производственников, земледельцев, где от старших младшим поколениям передаются не только знания, опыт и секреты мастерства, но и формируется особая атмосфера, которая вдохновляет детей идти по стопам родителей.

Геннадий Черномырдин родился в Тамбовской области в семье агронома и врача. Его отец, Юрий Алексеевич, связал свою жизнь с сельским хозяйством, мать Светлана Захаровна, окончив медицинский институт во Владикавказе, приехала по распределению районный центр Мордово работать акушером-гинекологом. Молодую красивую девушку сразу заметил симпатичный агроном и через некоторое время они поженились. Когда родился Гена, мать через три месяца вышла на работу. Ведь ей приходилось принимать больных не только как акушер-гинеколог, но и как лор-врач. Какое-то время она помогала своим коллегам в Добринке. Маленького Гену приходилось оставлять с няней, бабушкой Полей. Позже к ним присоединилась маленькая сестра Галя. Няня очень любила малышей, но особенно выделяла Гену (дети в детский сад не ходили). Он всегда говорил, что когда вырастит, то будет врачом и будет ее лечить. А когда ему исполнилось пять лет, попросился в школу. Ну что ж, родители отвели сына, посадили на последнюю парту посидеть, посмотреть, может, и передумает. А он сразу начал отвечать на вопросы учителя, ответы на которые другие дети не знали. После пробного урока Гена начал проситься ходить в школу по-настоящему, и его взяли. Первого сентября в возрасте пяти лет его повели в первый класс. Учился хорошо, много читал, в старших классах увлекся биологией. Учительница Лидия Вениаминовна разглядела в нем большой потенциал, и они вместе стали изучать этот предмет более обстоятельно. Школу окончил с серебряной медалью и поступил в Саратовский ордена Красного знамени медицинский институт. Закончил ВУЗ по профилю терапия, и в 1992 году приехал работать на малую родину в Мордовскую ЦРБ врачом-терапевтом.

Елена Черномырдина родилась в Тамбовской области, когда ей исполнился один год, семья переехала в Липецкую область, в совхоз «Петровский». Её родители никак не связаны с медициной. Мама Галина Николаевна — работник торговли, папа Николай Тимофеевич — зоотехник. Елене в школе хорошо училась, но особенно легко ей давалась химия. Поэтому вопрос, куда поступать, решился быстро. Конечно туда, где этот предмет востребован. Выбрали мединститут. И после окончания школы девушка поступила в Курский Мед, на факультет фармация. На третьем курсе перевелась на факультет клиническая фармация (в дальнейшем это пригодилось ей для получения второй специальности — лабораторная диагностика). Самыми любимыми предметами были аналитическая и токсикологическая химия. Получив диплом о высшем образовании, Елена приехала на работу в п. Мордово. Устроилась провизором-аналитиком в больничную аптеку, где готовили инфузионные растворы для отделений больницы, а также другие лекарственные формы по запросу отделений. Проводила контроль качества лекарственных форм, которые изготавливали в аптеке, дистиллированной воды, контроль за тем, как соблюдаются технологические процессы, условия хранения, санитарный режим. Коллектив аптеки был молодой,дружный.

— Отработал год, — вспоминает Г.Черномырдин, — и к нам в больницу пришла новый специалист в аптеку. Стройная, интересная, веселая. Быстро влилась в коллектив.

— Мне тогда очень пригодились знания аналитической химии, — взяла слово его супруга, — и уже через два дня я самостоятельно справлялась со своими обязанностями. Периодически ездила в Тамбов в контрольно-аналитическую лабораторию. В очередной раз возвращаясь из города, столкнулась в приемном покое больницы с Геннадием. Завязался разговор, во время которого я обратила внимание на то, какое у собеседника необыкновенное сочетание темно-зеленых глаз и веснушек.

— Та встреча во мне все перевернула, — откровенничает глава семьи, — когда я увидел Елену, ее выразительные глаза и открытую, искреннюю улыбку, понял,что пропал.

— Молодой доктор мне понравился тем, что в нем я увидела не только симпатичного молодого человека, но и очень интересного собеседника, — отмечает его супруга, — и как-то у нас все быстро закружилось. Мы начали встречаться. Встречи совмещали с занятиями спортом, зимой ходили на лыжах, осенью и весной — бег, летом велосипеды. Потом Гена сделал предложение, свадьба была в ноябре. После свадьбы проработали в Мордово еще полгода и решили уехать в соседнюю Добринку. Как я считала, работа в больничной аптеке была для меня неперспективной. В районной больнице нам предложили освоить новые специальности: врач-рентгенолог и врач-лаборант. Мы сразу согласились, дело ведь молодое, и уехали на полгода на специализацию по своим направлениям в Липецкую областную больницу. Хочу отметить, что с нами занимались самые лучшие специалисты и дали основную базу знаний.

После переподготовки Геннадий Черномырдин работал врачом-рентгенологом и по совместительству терапевтом стационарного отделения. В дальнейшем он прошел специализацию по маммографии и КТ-диагностики. Его жена начала работу в лаборатории. Дальнейшую профессиональную деятельность молодая пара совмещала с учебой: курсы усовершенствования, профессиональной переподготовки, повышения квалификации. Кроме этого Е.Черномырдина посещает общество врачей-лаборантов, занятия в которых проходят ежемесячно. Её муж регулярно обучается на онлайн-платформе по своей специальности. И в год у него бывает от 30 до 40 семинаров, их проводят специалисты ведущих ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2002 году в их семье родилась дочка Таня. В 2002 году окончила добринский Лицей №1. Примером для выбора профессии были родители, и девушка решила стать врачом. Её выбор был самостоятельным и осознанным. Поступила в ВГМУ им.Н.Н.Бурденко. По окончании учебы — ординатура по специальности «Акушерство и гинекология» в Воронеже. Там же во время учебы познакомилась со своим будущем мужем.

— Вот это и есть преемственность поколений, — отмечает Елена Николаевна, — а если сказать, что у моего мужа сестра, ее муж и дочь тоже медработники, то получается настоящий черномырдинский медицинский синдикат (улыбается).

В свободное от работы времени (а его мало), Черномырдины навещают родителей. встречаются со своими друзьями. Любят читать книги, так как у Геннадия Юрьевича есть девиз «Ни дня без чтения». Еще он отлично готовит.

— Любим прогулки на свежем воздухе, — перечисляет собеседница, — поездки вдвоем, где можно сменить обстановку и посвятить время только себе.

— У нас полная гармония и абсолютное взаимопонимание, — подтверждает слова супруги Геннадий Юрьевич, — надолго мы никогда не расстаёмся. Нам всегда интересно друг с другом, и мы во всём друг друга понимаем. Полное совпадение. За время совместной жизни нам ни разу не удалось поссориться всерьёз (смеётся). Ни у меня, ни у неё не возникает вопросов, где я или она пропадаем, почему уделяем мало времени семье. Любого из нас могут вызвать и днём, и ночью. Лена всё это прекрасно понимает, и у нас это не вызывает никакого дискомфорта. Зато когда семья вместе — это самое счастливое время.

Обычно беседы с интересными людьми заканчиваются темой их планов на будущее. На этот раз мы решили обойти этот газетный шаблон и попросили Елену Николаевну, маму молодого врача, дать совет тем родителям, чьи дети планируют связать свою жизнь с медициной.

— Самое главное, — сказала она, — не нужно навязывать ребенку своё мнение. Вы должны помочь ему сделать осознанный выбор. При этом важно показать не только романтические, «киношные», но и сложные стороны работы врача: тяжелый труд, ответственность, ночные дежурства, стрессовые ситуации. Медицина это сфера, где нужно постоянно учиться и развиваться. И помните: ваша поддержка не контроль, а помощь в том, чтобы ребёнок сам поверил в себя и сделал верный жизненный выбор.