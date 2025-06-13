Белый халат рядом с белой сиренью

В канун 9 Мая в с. Талицкий Чамлык мне довелось присутствовать на открытии Доски памяти, установленной на аллее «Сирень Победы», первые кустики которой десять лет назад были высажены на территории психиатрического отделения Добринской ЦРБ в честь фронтовиков — работников медицинских учреждений села.
Тогда я обратила внимание и еще на одну аллейку из сиреневых насаждений.
Она оказалась менее протяженной, да и растения были совсем молоденькие, но уже цвели. Отметила, что все кустарники здесь одного цвета — кипенно-белые.
— Их высаживают наши молодые специалисты-медики, когда приступают к работе, — пояснила медсестра отделения Т.И. Соломахина. — И цвет кустарника должен быть непременно белым, символизирующим белый халат медицинского работника.
Эта еще одна традиция, которая зародилась в отделении.
Пять лет тому назад белую сирень высадили супруги Сергей Владимирович и Надежда Вячеславовна Ковалевы и Денис Игоревич Киселев, приехавшие сюда на работу. Последний, правда, прожил недолго в Талицком Чамлыке (перебрался в соседнюю область — такое случается), но хрупкая веточка белой сирени, посаженная его руками, за эти годы возмужала, раскустилась и пышно расцвела.
Супруги Ковалевы и поныне продолжают трудиться в Добринской ЦРБ.
Глава семейства сейчас в должности анестезиолога-реаниматолога. Для этого ему понадобилось пройти обучение в ординатуре Рязанского медицинского университета по целевому направлению от нашего района (до этого он успел отучиться в медколледже, поработать какое-то время, окончить Курский госмедуниверситет). Жена — врач-психиатр. Ее стаж уже перевалил за пять лет. Семья докторов проживает в благоустроенной служебной трехкомнатной квартире.
С сентября 2023 года стал работать психиатром в отделении еще один молодой специалист — П.П. Попов. Родился и вырос он в семье врачей. Кстати, его отец — Павел Михайлович — много лет возглавлял это лечебное учреждение (раньше отделение было психиатрической больницей), а после его ухода (трагически погиб несколько лет тому назад) отделением заведует мама молодого врача — Инна Владимировна. Их сын, и не только он, но и его сестра, стали докторами. Династию родителей продолжили.
Свой куст белой сирени Павел Павлович уже посадил. Растение прижилось, набирает силу.
— А еще вы ждете в свой коллектив пополнения? — поинтересовалась я у руководства отделения. — Появятся в белой сиреневой аллее новые саженцы?
— Уверены, что да, — услышала в ответ.
Автор: Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.