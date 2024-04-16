Запуск проекта «Тренер» прошел во Дворце спорта «Молодежный» Липецка совместно с федерацией каратэ «Белый тигр». Его участниками стали дети, состоящие на учете в комитете по делам несовершеннолетних из разных школ. Семь тренеров и их воспитанники показали трудным подросткам, как правильно разминаться перед тренировками и поработали над техникой боя. Занятия с трудными подростками в рамках проекта проводятся на безвозмездной основе. Наставники проекта — студенты Усманского многопрофильного колледжа по направлению МЧС Михаил Леонов и Давид Зироян.

«Спорт в целом и каратэ в частности помогает воспитывать силу духа, спокойствие, терпение, а главное – дисциплинированность. Для трудных подростков это может стать хорошей терапией от непослушания, что в последствии убережет их от серьезных проступков. Проект «Тренер» – один из примеров пользы от взаимодействия власти и общественных объединений в решении острых социальных вопросов», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.