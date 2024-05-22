Тем, кто в этом году ехал из Добринки в сторону трассы Тамбов-Воронеж или в обратном направлении, пришлось испытать неудобства. В селе Чамлык-Никольское с начала марта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведется капитальный ремонт мостового перехода. Движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме: одна из двух полос путепровода пока закрыта.

Деревянный бревенчатый мост соединял села Талицкий Чамлык и Чамлык-Никольское с незапамятных времен. Бетонный мост через реку Чамлык практически на месте старого был построен в начале девяностых годов прошлого века. Настоящего ремонта моста никогда не проводилось. Исключение — плановые замены верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На этом — всё. За время более чем тридцатилетней эксплуатации путепровода часть его несущих конструкций износилась. Загруженность этой дороги, особенно после открытия движения на федеральной трассе Воронеж-Тамбов, поставила перед фактом: надежный мост на этом участке жизненно необходим.

Основные средства на капремонт моста, почти 50 миллионов рублей, были выделены в рамках реализации нацпроекта. Подрядчиком работ на конкурсной основе стало ООО «Акмастрой». Предприятие проверенное, имеющее богатый опыт ремонта и строительства мостов.

— Общая протяженность этого моста вместе с подходами составляет 170 метров, — рассказывает начальник строительства Гамлет Манукян, — из них 60 метров приходится на сам мост и 110 метров — подходы к нему. Перед тем как приступить к ремонту, мы провели тщательное обследование его состояния. Были выявлены деформационные изменения некоторых ригелей и несущих балок. Причина износа — некачественная гидроизоляция.

В эти дни монтажники работают не только сверху, но и снизу, под мостом. Для доставки к опорам необходимого оборудования они отсыпали щебнем два временных спуска. Ремонтники трудятся строго в соответствии с намеченным графиком. На одной, закрытой для движения части моста, поочередно ведутся бетонные и сварные работы по усилению пролетных строений. На площадке в зависимости от характера работ ежедневно находится не менее десяти монтажников и рабочих других специальностей.

Кроме моста в Чамлык-Никольском, в этом году в Добринском районе также капитально отремонтируют 40-метровую переправу через реку Ольшанку в селе Салтычки. Согласно техническому заданию мостовики должны усилить несущие конструкции обеих переправ, полностью заменить асфальт, перила, барьеры и плиты примыкания. Также должны быть приведены в порядок подходы к мостам. Для безопасности людей вдоль пешеходных дорожек появится металлическое барьерное ограждение.

— Нацпроект «Безопасные качественные дороги» являются показателем экономического развития территории. В Липецкой области за последние пять лет отремонтировано более 2800 километров автомобильных дорог регионального и местного значения, построено более 80 километров, реконструирован и заново построен целый ряд важных для области мостов. Объемы работ колоссальные. Постараемся и в этом году не снижать темпы, — отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

От редакции: отремонтированную часть мостового перехода откроют для движения автотранспорта в середине лета. И приступят к ремонту второй половины. В полном же объеме мост в Чамлык-Никольском должны восстановить в конце ноября.