Завершив весенний сев, земледельцы района не ушли в краткосрочный отпуск. Дел в поле – хоть отбавляй. До того момента, когда за дело возьмутся зерноуборочные комбайны, наши селяне защищают будущий урожай от целого ряда неблагоприятных факторов. В их числе – сорняки, которые могут значительно уменьшить отдачу сельхозкультур.

Борьбу с растениями-вредителями ведут путем внесения на поля гербицидных составов. Перед механизированным отрядом из фермерского хозяйства Александра Богачева стоит задача обработать посевы кукурузы. Царицу полей в этом году здесь разместили на семистах гектарах. На край лесополосы в окрестностях села Павловка к месту заправки «химией» прибывают два трактора с широкозахватными опрыскивателями. Каждый за один проход обрабатывает 25 метров.

Механизатор Владимир Емашов 33 года работает в сельском хозяйстве.

— Свою работу считаем очень нужной, — говорит руководитель хозяйства Александр Богачев, — ведь мы помогаем набирающим силу колосьям избавиться от нежелательных «соседей», повысить урожайность. Сорняки снижают плодородие почвы, потребляют из нее влагу и питательные элементы, их развитая вегетативная масса угнетает посевы. Попадая в обмолоченное зерно, семена сорных растений снижают его качество, что отражается на конечной цене реализации.

Механизаторы Владимир Емашов и Виктор Коловицкий на несколько минут покидают кабины самоходных машин, становясь участниками заправочного процесса. Последовательным заполнением специальной емкости руководит В. Коловицкий. Каждый химикат – в строгом соответствии с дозировкой, очередность смешивания нарушать нельзя. Как только маточный раствор готов, его подают в бак опрыскивателя. Воду в огромных бочках и химические препараты к месту работ на тракторах «Джон Дир» доставили механизаторы Юрий Ларин и Денис Аркавенко. Простоев не допускают, каждый член мехотряда знает цену времени. Получив необходимое количество гербицидной смеси, тракторы с опрыскивателем уходят за горизонт.

Юрий Ларин, Александр Богачев и Виктор Коловицкий уверены, что борьба с сорняками поможет получить высокий урожай.

— Для проведения своевременной гербицидной обработки по кукурузе, – поясняет агроном Николай Богачев, — необходимо верно определить фазу развития, а именно количество листьев на растении. В начале своего роста кукурузные побеги развиваются медленно, поэтому из-за позднего смыкания листьев сорняки появляются и в рядах, и в междурядьях. Это в последующем может стать причиной значительного снижения урожайности.

Тридцать три года работает в сельском хозяйстве механизатор Владимир Емашов. Наверное, не найдется такого агрегата, каким бы он ни управлял. Сейчас его МТЗ сагрегатирован с опрыскивателем.

— Мы напрямую заинтересованы в том, чтобы посевы были чистыми, – говорит он, – чем выше будет урожайность сельхозкультур, а вместе с ней и намолот, тем выше окажется наша зарплата.

Краткий комментарий работе добринских полеводов дали в районном отделе сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений.

— В эти дни, — сообщили специалисты корреспонденту «ДВ», — повсеместно проводится гербицидная обработка посевов яровых зерновых, технических культур и сахарной свеклы. При этом соблюдаются все меры предосторожности. Селяне стараются использовать для работы безветренную погоду, утренние и вечерние часы. Отсутствие сорняков поможет растениям еще активнее набирать силу.

К моменту выхода этого номера в свет в хозяйстве Богачева завершили гербицидную обработку посевов кукурузы. На очереди – работа на пятистах гектарах, засеянных подсолнечником. Затем настанет черед сои. В эти дни поля, занятые техническими культурами, выглядят как черные листы, разлинованные темно-зелеными линиями. Чтобы не портилась общая картина, в междурядьях сорняков быть не должно.