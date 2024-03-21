Бережливые технологии внедряют в регионе с 2019 года при поддержке Государственной корпорации «Росатом». С 2022 года запустили программу «Амбассадоры проекта «Бережливый регион». За 2 года было реализовано больше 20 бережливых проекта в органах государственной власти и органах местного самоуправления, 43 госслужащих стали Амбассадорами бережливости. Экономический эффект от реализации проектов составил более 194 млн рублей.

Благодаря проектам Амбассадоров удалось добиться оптимизации рабочих процессов в разных сферах:

на 24 часа сократилось время межведомственной передачи документов между инспекцией Гостехнадзора и МФЦ

на 78% сократилось время подготовки и направления претензии должникам управлением имущественных и земельных отношений

на 25% сократилось время оказания услуг населению в управлении имущественных и земельных отношений и фонде имущества

на 34% сократилось количество жалоб в управление социальной политики

в 2 раза сократилось время прохождения диспансеризации в управление здравоохранения

в 75 раз сократилось время ожидания заявителем выезда сотрудника МФЦ

на 63% сократилось время на процесс информирования населения в Чаплыгинском муниципальном районе

в 2 раза сократилось время выдачи результата заявителю при признании помещения аварийным также в Чаплыгине

на 55% сократился срок выдачи займа клиенту Фондом поддержки МСП.

В областном Правительстве состоялось открытие третьего сезона наставнической программы «Амбассадоры проекта «Бережливый регион». Будут учить государственных и муниципальных служащих совершенствовать рабочие процессы, снижая потерю времени и ресурсов.

«Бережливые технологии – это один из наименее затратных способов повышения производительности труда. Мы активно внедряем их в государственных организациях, чтобы повысить удовлетворенность наших жителей и эффективно управлять государственными расходами», — заявил губернатор Игорь Артамонов.